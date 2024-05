“Reto al lector a descubrir el enigma de mi novela”

El ingeniero Santi Sirvent, autor de ‘Ningú no et recordarà’. - AMADO FORROLLA

Ningú no et recordarà fue una de las sorpresas agradables de la pasada diada de Sant Jordi en Lleida. Su autor, Santi Sirvent (Alp, Cerdanya, 1985), recordó ayer feliz que “en las paradas acabaron agotando este título”. Por ello, anunció con satisfacción que Pagès Editors lanza la segunda edición de esta opera prima. “Espero estrenarla este fin de semana en el festival El Segre de negre”, comentó este ingeniero de caminos, canales y puertos afincado en Lleida desde 2016. Una ciudad en la que ya vivió durante su adolescencia (estudió en el instituto Màrius Torres) y a la que regresó después de unos años trabajando en la región francesa de Alsacia. De hecho, el protagonista masculino de su novela es un ingeniero catalán que se convierte en un reputado ingeniero en Alsacia. Es el único guiño autobiográfico de un thriller con mucho ritmo y saltos temporales con el objetivo de atrapar al lector. “No es una novela policíaca al uso, la investigación detectivesca es tangencial..., sí que hay un cadáver, misterio, suspense; planteo un enigma y quiero que el lector vaya tejiendo su propio camino para ir deduciendo qué ha podido pasar. Alguno quizás lo descubrirá pero seguro que la mayoría se acabarán llevando una sorpresa al ver la solución final, basada en el pensamiento lateral, pero verosímil del todo”, explicó este ingeniero atraído siempre por “la parte más creativa, ya sea de mi oficio o de la literatura”. En Ningú no et recordarà, el protagonista, Aldo, llega a casa en Alsacia la noche después de mudarse a vivir junto a su pareja francesa, Céline, pero no encuentra a nadie. Entonces, la policía llama a la puerta para informarle de la aparición de un cadáver. Nueve meses atrás, en la fiesta de despedida en Barcelona antes de viajar a Francia, Aldo y Mar hacen un brindis para anunciar a los presentes que esperan a su primer hijo. “Quiero jugar con la mente del lector”, afirma Sirvent, que agradeció la apuesta de Pagès Editors por un autor novel y que ya tiene en mente alguna que otra historia para su próxima aventura literaria.