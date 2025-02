“Las peluquerías eran la red social de 1ª generación”

Dos años después de su debut novelístico con No ho diguis a ningú, el profesor y escritor leridano Joan Biscarri regresa a la actualidad literaria con un segundo título, Les falses veritats (La Campana), de nuevo con su singular personaje protagonista, Sandra, una peluquera de Balaguer “detective a ratos libres, en una historia que muestra cómo la curiosidad por conocer lo que nos esconden puede ser irresistible, pero también muy peligrosa”. Biscarri (1953) se jubiló hace poco más de cuatro años en la Universitat de Lleida –catedrático y profesor durante cuatro décadas– y de inmediato se apuntó a la escuela de escritura del Ateneu Barcelonès. Desde entonces, amén de diversos premios de relatos y cuentos –el año pasado también ganó el Cartes de Desamor de Pardinyes–, ha cultivado el género detectivesco con esta peluquera de su Balaguer de toda la vida, “puesto que quería un personaje que fuera muy próximo y cotidiano”. Además, Biscarri asegura que “las peluquerías siempre han sido como las redes sociales de primera generación, donde circulan todas las informaciones del pueblo”. En Les falses veritats, el autor ha centrado el misterio en Celestí, un abuelo de la residencia que se ha suicidado. En el funeral, aparece por sorpresa un desconocido que afirma ser su hijo. La peluquera Sandra y tres compañeros de residencia no pueden creerse que el anciano les ocultara que tenía un hijo. La investigación les conduce a la vida secreta como antiguo espía de Celestí, que ocultaba uno de los secretos mejor guardados de la Transición, que tuvo como escenario la ciudad de Lleida. “Este hecho ocurrió, pero toda la historia de la novela es absolutamente ficción; eso sí, sin sangre ni asesinatos”, advierte Biscarri, cuya novela llegará este jueves a las librerías. “Hay dos tramas en paralelo que van alternándose: la acción en presente, narrada por Sandra; y en pasado, hace más de 40 años, explicada por Celestí”, añade el autor, que no descarta convertir el personaje de Sandra en el hilo conductor de una saga literaria.