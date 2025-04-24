El libro de Sant Jordi de SEGRE, un éxito

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

SEGRE regaló este miércoles a sus lectores el libro 'Des del retrovisor', convirtiéndose así en uno de los éxitos seguros del día. El volumen repasa las últimas cuatro décadas de historia de Lleida a través de más de 150 imágenes del fotógrafo Lleonard Delshams, fruto de la alianza de cada 23 de abril entre el Grup SEGRE y la diputación de Lleida bajo el sello Edicions de la Clamor.

Lleonard Delshams (1956) formó parte del equipo fundacional del diario SEGRE en 1982 y, desde el año siguiente, comenzó a trabajar en la redacción como fotógrafo. De hecho, fue el responsable de la sección hasta su jubilación, en 2019. En este sentido, el título del libro, Des del retrovisor, es un guiño a una mirada atrás, a más de treinta y cinco años de labor profesional fotografiando la actualidad política, social y deportiva de la capital del Segrià, de Ponent y también de citas destacadas de Barcelona y Catalunya, como por ejemplo fueron los Juegos Olímpicos de 1992.

Así, el volumen gráfico que pueden disfrutar los lectores de SEGRE representa un buen repaso histórico a una época de Lleida en la que se pasó del blanco y negro al color y del analógico al digital. De hecho, el apartado final del libro incluye una también amplia muestra de una de las aficiones de Leo, la fotografía arquitectónica, que ha podido desarrollar en los últimos años con la ayuda de la cámara de un teléfono móvil con resultados sorprendentes. La portada del volumen está dedicada a una acción teatral de La Cubana en 1989, que recuerda con cariño y que provocó la sorpresa en plena calle Major.