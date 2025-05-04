"Els Moros i Cristians es la fiesta que mejor representa Lleida, es tradición, fiesta y victoria compartida"

Publicado por S. COSTA D. Redactor de Local Creado: Actualizado:

El Castell de la Suda de la Seu Vella ha acogido este mediodía la lectura del pregón de la Festa de Moros i Cristians de Lleida, que este año ha corrido a cargo del cantante y músico Kelly Isaiah, que en su discurso ha reivindicado que este es una acontecimiento que recuerda la historia de la ciudad "con orgullo, respeto, tradición, música, arte y baile" . Isaiah, que fue vocalista y fundador del grupo Koers y ganó el concurso 'La Voz' de Antena 3 en 2020, nació en Nigeria en 1993 y ha recordado que se trasladó con su familia a Lleida hace ahora 20 años. "Nos sentimos muy bien acogidos y podemos decir con orgullo que Lleida es nuestra casa", ha dicho Isaiah nada más empezar su discurso. Ha destacado que la fiesta dels Moros i Cristians de Lleida es de las más antiguas de Catalunya y que "siempre me ha fascinado, cuando llegué no conocía las tradiciones de la ciudad y entonces conocí una comunidad abierta y diversa". También ha alabado que es una fiesta que homenajea a los dos bandos, el moro y el cristiano, y que Lleida "ha sido una ciudad que ha crecido a caballo entre dos mundos y que lo ha hecho tendiendo puentes en lugar de levantar muros". Ha acabado su pregón remarcando que la de los Moros i Cristians "es la fiesta que mejor representa Lleida, es alegría, fiesta en la calle, identidad y victoria compartida, que esta fiesta nunca pare de abrirse y hacerse más grande para que los más pequeños vean que no hay poder más superior que el que genera la unión". El público de la Suda ha aplaudido con fervor el discurso de Isaiah, que ha acabado su intervención "regalando" una canción al público.

Tras el pregón ha sido el turno de la orquesta Ilerband, que ha interpretado con maestría varios temas que han deleitado a los asistentes y que han respondido con aplausos de varios minutos. El acto acabó con la intervención del presidente de l'Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida, Josep Lluís Gázquez, que ha recordado que el pregón se ha celebrado este año en La Suda, "un lugar que evidencia la dualidad de esta tradición" e invitó a toda la ciudadanía a participar en los actos de la fiesta, que se celebrará el 17 y el 18 de mayo. "Per la festa dels Moros i Cristians i per Lleida, sempre!" ha acabado Gázquez su intervención. Por su parte, la teniente de alcalde Begoña Iglesias ha recordado que esta es una fiesta "que reivindica el rico mosaico cultural de nuestra ciudad" y que se han convertido "en un acto de memoria y orgullo compartido. Ahora, solo nos queda esperar que la podamos celebrar sin lluvia", ha concluido Iglesias.