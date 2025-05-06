Lloran la muerte de Xavier Garcia

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La trágica e inesperada muerte del filólogo, escritor y activista cultural de Tàrrega Xavier Garcia, víctima de un incendio en su casa la madrugada del pasado domingo, ha golpeado con fuerza el mundo cultural y la capital del Urgell. Desde que trascendió la noticia, muchas personas hicieron llegar sus muestras de afecto a la familia y amigos. Sus compañeros de la concejalía de Cultura del ayuntamiento de Tàrrega afirmaron ayer que con su muerte “se pierde una voz que sabía escuchar los silencios de la literatura y transformarlos en caminos para la cultura”. Añadieron que Garcia “era un faro para quienes amamos los libros, y un puente entre la ciudad y sus creadores. Supo leernos a todos, como leyó a Pedrolo y a tantos otros, con rigor, con sensibilidad, con una mirada que iba más allá de las páginas”. Oriol Saula, director del Museu de Tàrrega, señaló que “hemos perdido una figura importante de la cultura targarina”. Saula le definió como “un compañero, un amigo, una persona muy vinculada a la cultura y la literatura de Tàrrega, un experto literario en muchos ámbitos que hacía un trabajo impecable cuidando todos los detalles”. En este sentido, puso en valor las exposiciones que coordinaba en la Sala Marsà, “todas ellas con su sello personal de conseguir resultados excelentes con pocos recursos”, apuntó.

Por su parte, la directora artística de FiraTàrrega, Anna Giribet, lamentó la “gran pérdida, ya que se trata de una figura irremplazable, un intelectual con un perfil contracultural, una alma libre y un amante de la poesía y de la palabra”. A pesar de ser muy conocido por sus estudios sobre Manuel de Pedrolo, Giribet indicó que “también era un experto en la poesía en general”. Por ejemplo, recordó que el año 2021 hicieron un recital basado en poemas de Rafael Alberti.

Pau Minguet, director de la Fundació Privada Guillem Viladot – Lo Pardal de Agramunt, definió la figura de Xavier García como “fundamental” en el mundo de la cultura. Afirmó que “era un personaje erudito, se sabía todos los poemas de memoria”. En su caso en particular, explicó que “le estaré siempre eternamente agradecido por las conversaciones y la ayuda siempre amable, desinteresada y muy humana que me ofreció cuando aterricé en Agramunt; me ayudó a averiguar cosas inéditas de Guillem Viladot, con quien había tenido mucho contacto”.

La ceremonia para despedir a Xavier Garcia se celebrará hoy martes, a las 17.00 horas, en la iglesia de Santa Maria de l’Alba. Ayer por la tarde ya abrió el tanatorio y hoy lo volverá a hacer de 10 a 13 horas. En su casa lucía ayer un ramo de flores.