Maldà se llena de esculturas en piedra

Maldà, en el Urgell, pone en valor la escultura en piedra con el festival Maldant la Pedra que, en su quinta edición, ya se encuentra “totalmente consolidado”, según su director artístico, Francesc Armengol Tolsà. Hasta el día 18 de mayo cinco escultores realizan sus obras de arte a partir de bloques de piedra. Los seleccionados son Jaume Ros Vallverdú, Lluís Ribalta Coma-Cros, Martha Quinn (Irlanda), Lluc Baños y Helena Freiría. Ros, afincado en Granollers y con su taller en Concabella desde hace un año tras jubilarse como profesor de la facultad de Bellas Artes de la UB, valoró positivamente el festival porque “pone en valor la escultura en piedra y promociona la zona”, a la vez que a los artistas “nos permite compartir, reencontrarnos y hacer nuevas amistades”. Ros construye una diosa de la fertilidad. Por su parte, Ribalta, escultor de Barcelona y afincado en Calaceit, celebró “la interacción” del festival “con el público y entre los artistas” porque “conoces nuevas técnicas”, apuntó. En su caso, crea una pieza abstracta inspirada en su serie de Los Líquenes con una forma muy orgánica. Entre los objetivos de la organización, la asociación Maldanejant, figura tener carácter internacional (ya están en contacto con otros festivales de Europa) y convertirse en una plataforma de estudiantes. Tolsà añadió que “el festival promociona la piedra en sí, no únicamente la escultura, y lo hacemos con una ruta por el castillo, las cabañas, los arcos..., elementos constructivos con piedra que tienen un valor artístico muy potente”. El festival se completa con talleres, exposiciones y conciertos, entre otras propuestas.