Nuevo EP del cantante leridano Lluís Sánchez

El cantautor leridano Lluís Sánchez, ganador de la tercera edición del concurso musical Eufòria de TV3, lanzó ayer un nuevo EP, Una versió més gastada, en el que ha intentado dar voz a una época de su vida –tras triunfar en Eufòria– “que ha sido muy turbulenta, con crisis de identidad y de valores”, según explicó él mismo en un comunicado. La canción Floreta es la abanderada de esta idea, pero otras como Putadessss o Barna no és una ciutat, también hablan de la gestión de momentos difíciles. El EP también refleja la exploración de nuevos sonidos por parte del artista.