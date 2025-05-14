Cervera vibrará este sábado con el ‘Gospel Celebration’

Publicado por CARIMNA MARSIÑACH Creado: Actualizado:

Cervera se prepara para vibrar con el concierto Gospel Celebration que tendrá lugar en el Teatre de la Passió el próximo sábado 17 de mayo. Se trata de una actuación que cuenta con más de 80 cantantes de los coros catalanes Messengers, Esclat Gospel Singers y el European Gospel Choir. Este último está formado por intérpretes de diferentes puntos de España y Europa.

Según el director del espectáculo, el pianista y compositor de Manresa Ramon Escalé, se trata de un concierto que hace más de seis años que “rueda” por los escenarios, pero que cada año es diferente. Para esta ocasión, combinará los grandes hits del género góspel con versiones de canciones de bandas como Earth, Wind & Fire, Chaka Khan, Whitney Houston, o Kool and The Gang. Todos ellos serán llevados al terreno del góspel como “un homenaje a las grandes bandas de soul de los años 70 y 80, que realmente vienen del góspel”, explica Escalé. El director destaca que, además, contarán con un solista “excepcional”, James Numbere, del London Community Gospel Choir y que ha acompañado a artistas como Justin Timberlake, Pink, Lionel Richie, Andrea Bocelli o Idina Menzel. “Los coristas crean una complicidad total con él en el escenario”, asegura Escalé.

También les acompañará una banda de músicos formada por un saxo, una trompeta, trombón, guitarra, bajo, batería y teclados. Según el director, “aunque en Catalunya no tenemos tradición de góspel, hace unos años que hubo un boom, sobre todo después del programa Oh Happy Day”, que se emitió en TV3 en 2013. “La gente conecta mucho con el góspel, con su mensaje de amor y proximidad, y si encima son temas que el público conoce, estalla la euforia”, asegura.

Ramon Escalé es uno de los fundadores del coro Esclat Gospel Singers, que cumple 25 años, y del grupo Messengers que este 2025 ya llega a su mayoría de edad, con 18 años.

El concierto Gospel Celebration dará inicio a las 21.00 horas. Las entradas se pueden comprar online por 25 euros.