SEGRE

EXPOSICIÓN

Res Non Verba exhibe dibujos y óleos del leridano Josep Benseny

La exposición en Res Non Verba podrá visitarse hasta el 29 de mayo. - AMADO FORROLLA

La exposición en Res Non Verba podrá visitarse hasta el 29 de mayo. - AMADO FORROLLA

Publicado por
REDACCIÓ

Creado:

Actualizado:

En:

La sala de la asociación Res Non Verba de Lleida, en la calle Maragall, inauguró ayer la exposición Benseny prodigiós. El silenci modern de Josep Benseny, con una cuarentena de óleos y dibujos de este artista leridano, nacido en 1914 y fallecido en 1952, a los 38 años, por una neumonía. Las obras, cedidas para la ocasión por la familia Benseny, muestran la gran facilidad que tuvo este singular artista autodidacta para la pintura y el dibujo. Podrán visitarse hasta el 29 de mayo.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking