EXPOSICIÓN
Res Non Verba exhibe dibujos y óleos del leridano Josep Benseny
La sala de la asociación Res Non Verba de Lleida, en la calle Maragall, inauguró ayer la exposición Benseny prodigiós. El silenci modern de Josep Benseny, con una cuarentena de óleos y dibujos de este artista leridano, nacido en 1914 y fallecido en 1952, a los 38 años, por una neumonía. Las obras, cedidas para la ocasión por la familia Benseny, muestran la gran facilidad que tuvo este singular artista autodidacta para la pintura y el dibujo. Podrán visitarse hasta el 29 de mayo.