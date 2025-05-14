Res Non Verba exhibe dibujos y óleos del leridano Josep Benseny

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La sala de la asociación Res Non Verba de Lleida, en la calle Maragall, inauguró ayer la exposición Benseny prodigiós. El silenci modern de Josep Benseny, con una cuarentena de óleos y dibujos de este artista leridano, nacido en 1914 y fallecido en 1952, a los 38 años, por una neumonía. Las obras, cedidas para la ocasión por la familia Benseny, muestran la gran facilidad que tuvo este singular artista autodidacta para la pintura y el dibujo. Podrán visitarse hasta el 29 de mayo.