Tercera edición del congreso Photonit en la Noguera

La tercera edición del encuentro Photonit, del 30 de mayo al 1 de junio en el monasterio de Les Avellanes, volverá a poner en valor el cielo de la Noguera con comunicaciones, talleres y visitas guiadas a cargo de una docena de especialistas, en una cita que girará en torno a la fotografía nocturna y la astrofotografía. Así lo detallaron ayer en la presentación del Photonit en el Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida, con la vicepresidenta de la institución, Estefania Rufach; el presidente del consell comarcal de la Noguera, Miquel Plensa; el director del Parc Astronòmic del Montsec, Salvador Ribas; y el director del encuentro, Ramon-Ignasi Canyelles. Rufach destacó precisamente que el certamen pone en valor “este cielo magnífico que tenemos en el Montsec”, sin olvidar además que da a conocer la Noguera “desde uno de nuestros símbolos, como es el monasterio de Les Avellanes”. Canyelles explicó que esta edición contará con más ponencias sobre la edición fotográfica, además de las habituales sobre fotografía planetaria, de cielo profundo, de paisaje o de fenómenos como eclipses y auroras boreales, además de la visita al Parc Asrtonòmic del Montsec.