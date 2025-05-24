El Aula de Teatre incluirá animación, circo o danza con la nueva concesión

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La actual Aula Municipal de Teatre se convertirá en la Escola Municipal d’Arts Escèniques una vez entre en vigor la nueva concesión, cuyas bases se tramitaron en la comisión informativa de Buen Gobierno celebrada ayer. El gobierno destacó que el objetivo es ampliar la actual oferta formativa, limitada al ámbito teatral, a otra que incorpore otras disciplinas artísticas, como por ejemplo circo, danza o animación.

La concesión del servicio finaliza el próximo 31 de agosto, por lo que la nueva debería entrar en vigor el 1 de septiembre. Está gestionada por una asociación cultural y el ayuntamiento aporta 273.859 anuales, cantidad que aumentará un 34% con la nueva licitación. Ediles de la oposición señalaron que el gobierno aseguró que la escuela no cerrará aunque el 1 de septiembre no esté lista la nueva concesión.

El concejal de Educación, Xavi Blanco, destacó que el gobierno quiere “ampliar la oferta formativa en artes escénicas en Lleida”. Acto seguido, afirmó que “el Aula Municipal de Teatre no se cierra, sino que apostamos, todavía más, por la formación en artes escénicas”, después de que el pasado marzo los actuales gestores indicaran que el centro tenía un déficit que podría comprometer su viabilidad.

En esta línea, Blanco abogó por que el nuevo gestor “tenga una visión estratégica y de liderazgo en el sector de las artes, que le permita apostar por una programación extraordinaria, atractiva educativamente y de calidad para la ciudadanía y los profesionales”.

El gobierno detalló que la nueva concesión será administrativa de servicios, para gestionar esta escuela y el programa formativo no reglado de artes visuales y plásticas, que ahora se ofrece a través de la Universitat Popular de la Escola d’Art Leandre Cristòfol. Asimismo, añadió que aparte de mantener el derecho de uso de las salas del Teatre de l’Escorxador también lo tendrá sobre las salas de la Llotja.

Gobierno central y Generalitat pagan una deuda de 1,38 millones

El equipo de gobierno informó ayer en la comisión que tanto la Generalitat como el Gobierno central han liquidado la deuda que arrastraban con el ayuntamiento desde hace tiempo por impuestos municipales, que en conjunto se elevaba a 1,38 millones. La del Estado correspondía principalmente a varios ejercicios del IBI del Archivo Histórico Provincial y ascendía a 552.000 euros. Por su parte, la Generalitat, tenía pendientes de abonar 836.000 euros por el ICIO de nuevos centros escolares. Así, por primera vez en años Estado y Generalitat no tendrán pagos pendientes con la Paeria por tributos locales. La teniente de alcalde Carme Valls lo atribuyó al trabajo del actual gobierno. “Gracias a la buena gestión, a la buena relación entre gobiernos y a la estabilidad política e institucional ha sido posible cerrar un capítulo que el anterior gobierno dejó abierto”, declaró. En cambio, la senadora de ERC Sara Bailac dijo que han sido las gestiones de su partido y su grupo municipal las que han hecho que el Estado acabara pagando su deuda. En otro orden, varios empleados municipales han recurrido contra la Relación de Lugares de Trabajo.