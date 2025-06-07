El siglo XX en la Alta Ribagorça: Con más de 10.000 fotografías, documentos y audiovisuales

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça cuenta desde ayer con el fondo documental de la antigua Empresa Nacional Hidroelèctrica del Ribagorçana (Enher), que estaba gestionado hasta ahora por la Fundación Endesa. El fondo incluye más de 10.300 fotografías de temática social, urbanística o técnica; unos 200 documentos y 3 audiovisuales de los años 40 y 50 de infraestructuras de la empresa, además de proyectos de obra, escrituras, memorias y revistas que explican en conjunto el impacto económico y social de las centrales hidroeléctricas en la comarca durante el siglo XX.

La consellera de Cultura, Sònia Hernández, que presidió el acto institucional de entrega del fondo, destacó “la gran dimensión simbólica, histórica y social para la comarca y para todo el Alt Pirineu” que representa el ingreso de todo este fondo documental y añadió que, “gracias al trabajo del Arxiu Comarcal, pasará de las cajas a la consulta pública, y de aquí a las escuelas, las investigaciones, los proyectos educativos y las iniciativas culturales”. En este sentido, tras un primer tratamiento archivístico, se elaborará el inventario y se digitalizarán todos los documentos, que los usuarios podrán consultar a partir del próximo otoño en el portal Arxius en Línia.

La alcaldesa de El Pont de Suert, Iolanda Ferran, aseguró que “el ingreso es relevante tanto para el Arxiu Comarcal como para la comarca, ya que se trata de un fondo fundamental para entender la historia de este territorio durante buena parte del siglo XX”. Por su parte, la patrona de la Fundación Endesa, Isabel Buesa, avanzó que se pondrán a trabajar con los fondos de otros lugares, mencionando por proximidad el de La Canadenca, en el Pallars Jussà.

Enher impulsó el auge del territorio hasta finales de los 70

La Empresa Nacional Hidroelèctrica del Ribagorçana (Enher) se constituyó en 1946, con capital mayoritario del Instituto Nacional de Industria y bajo la iniciativa del ingeniero Victoriano Muñoz, con el objetivo de aprovechar los recursos hidráulicos de la cuenca del Noguera Ribagorçana. El auge impulsado por Enher en el territorio se mantuvo hasta finales de los años 70. La reorganización del sector eléctrico por parte del Gobierno en 1983 comportó su traspaso a Endesa, en aquel momento empresa pública. El proceso de absorción se completó en 1999.