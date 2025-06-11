FiraTàrrega refuerza su papel como mercado internacional de las artes escénicas

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

FiraTàrrega celebrará su 45ª edición del 11 al 14 de septiembre con un objetivo claro: reforzar su papel como mercado internacional de las artes escénicas. Para conseguirlo, renunciará al programa de Apoyo a la Creación (ved desglose).

El certamen ofrecerá 54 espectáculos con 329 artistas bajo el leitmotiv Connectar, de los cuales un 35% serán estrenos. Un total de 28 compañías serán catalanas (50%), 16 del resto del Estado español (30%) y 10 internacionales (18%) procedentes de 6 países, entre los cuales destaca el foco irlandés con 4 propuestas –también habrá Bélgica, Francia, Portugal, Reino Unido y Andorra–, mientras que hay el 2% restante serán de procedencia mixta. Otra novedad es la apuesta para concentrar la actividad en el centro de la ciudad en cuatro grandes espacios, ofreciendo una mayor comodidad al público.

La directora artística de FiraTàrrega, Anna Giribet, ha definido la programación como “ambiciosa, ecléctica y vibrante”, en el sentido de que 33 compañías (un 61%) actuarán por primera vez al certamen, hecho que remarca el papel de renovación, descubrimiento y oportunidad, a la vez que habrá propuestas para todos los públicos y algunas de ellas centradas al celebrar. Con respecto a las disciplinas, 23 piezas serán de teatro, 15 de danza y 11 de circo, un 72% pensadas para la calle y un 24% para salas, y 29 de pago y 25 gratuitas.

FiraTàrrega 2025 se inaugurará con la pieza itinerante de gran formato INTERFERENCIA 03: Breu inici d’aproximació fugaç al prefaci del segon folre en l’esfondra. Trajecte a 85pm y Marc Salicrú, coproducida entre Mercè Arts de Carrer, el festival Griego y FiraTàrrega. Giribet ha avanzado que “será una procesión con un caos de ruido y exquisitamente orquestada, que contará con la participación de más de 300 voluntarios de 23 entidades, la cual pretende homenajear aquellos que hacen que la ciudad funcione, como la brigada municipal.” Irá desde la plaza Major hasta el Hort del Barceloní y no faltarán bandas musicales, gigantes, coblas, petardos...

FiraTàrrega ha estructurado la programación en seis bloques: aparte del gran formato de la propuesta inaugural, hay Connectar, calle internacional, nombres referentes, talentos emergentes y piezas discursivas. El certamen ha programado once piezas de conectar y celebrar, como los valencianos Colectivo Dánzate con Me encanta bailar pero se me da fatal, en qué se invita a bailar siguiendo las directrices de una clase de aeróbic, o Nyamnyam con Cinemática, una propuesta que combina música en directo, danza y artesanía en un yacimiento arqueológico con la colaboración de la Escuela de Artes Ondara.

Las propuestas internacionales serán exclusivamente de calle. Destaca el foco irlandés con cuatro propuestas, tres de las cuales se exhibirán en un escenario exclusivo en el Reguer. El público podrá ver Maleta Company & Cie. Balancetoi con Claudette, una delicia de títeres y malabares sobre las relaciones entre las abuelas y los nietos; Jazzville Productions con The most dangerous animal in the world, una fábula con una oveja sobre el coraje y el sentido de pertenencia, e Hippana. Maleta con Runners, dos atletas en una cinta de correr combinando malabares, objetos y sonidos. Otros imperdibles serán Circumstances de Bélgica con Beyond, que combina circo y danza con una coreografía de Piet Van Dycke, y los franceses Cirque Inextremiste con Damoclès, una pieza participativa que afronta un reto constructivo colectivamente.

En cuanto a las apuestas seguras, estará la compañía Albert Vidal con Inferno, que vuelve a FiraTàrrega con sus 78 años después de 39 años con una particular bajada a los infiernos a partir de La Divina Comèdia de Dante Alighieri; La Fam con el estreno de Quimera, un espectáculo nocturno con un títere itinerante gigante de 10 metros de longitud y 5 metros de altura, u Onírica Mecánica con Verne, que invita a imaginar a partir del universo aventurero de Jules Verne.

Como voces emergentes, FiraTàrrega contará con las navarras Las nenas theatre con Torcidxs, que debutarán con una performance sobre la violencia estética, o los catalanes Llum de fideu con Aquí, una propuesta en dos partes: una diurna y participativa que será la grabación de una película y una nocturna que consistirá en su proyección, así como Street fools con Banaba Flup, una mirada clown sobre el cambio climático que remarca la importancia de la amistad y el humor.

Finalmente, en el apartado de piezas reivindicativas y reflexivas, habrá Oriol Sauleda y Núria Martínez-Vernis, dos monstruos de la palabra, con El gran bluf, un espectáculo poético de improvisación, y Oulouy con Black, una propuesta de danza sobre la negritud.

Este 2025 de Lleida participará a FiraTàrrega dos compañías. Zum Zum Teatre con su Monstre rosa, un espectáculo sobre la diferencia a partir del cuento homónimo de Olga de Dios que plantea más preguntas que respuestas, y Sálvese quien pueda con Camelvà, un espectáculo de calle lúdico centrado en el juego de los camellos de las ferias. En el Espacio La Paraula, en la plaza de los Comediants, el viernes por la noche habrá monólogos de humor con Alba Segarra de la Fuliola junto con Marzo Llinàs, Godai Garcia, Andrés Fajngold, Oye Sherman y Marc Serrats.

FiraTàrrega deja de convocar el programa Apoyo a la Creación

La directora ejecutiva de FiraTàrrega, Natàlia Lloreta, ha afirmado que “concentraremos todos los esfuerzos al ser un mercado internacional de las artes escénicas” y para conseguirlo “hemos tenido que renunciar al programa Apoyo a la Creación” después de 18 años en que han coproducido más de 160 espectáculos. Lloreta ha argumentado que “el actual panorama de las artes escénicas está más estructurado, con muchos centros de creación que se dedican a este propósito, con los cuales trabajaremos de forma sistémica y con los cuales garantizaremos una exhibición de estas producciones emergentes, pero nuestros esfuerzos presupuestarios y de recursos irán destinados a ser un mercado estratégico internacional de las artes escénicas durante cuatro días de septiembre.”

Lloreta también ha hecho referencia a la apuesta para acercar todos los espacios escénicos al centro de la ciudad en cuatro grandes zonas: Reguer, Centro, Llotja (que por primera vez exhibirá piezas) y Piscines. En este sentido, prescindirán de espacios más alejados como la escuela Vedruna o Cal Trepat. Además, se abrirá un nuevo espacio gastronómico y de descanso a la antigua estación de autobuses, ya que se espera que la nueva entre en funcionamiento a finales de este mes de junio.

Lloreta ha añadido que el objetivo final de esta concentración es “poder equipar mejor los espacios escénicos y hacer bandera del arte de emplazar, de manera que no pensamos sólo en la programación, sino también en ofrecer espacios de referencia con una buena comodidad para el público”. La directora ejecutiva de FiraTàrrega ha dicho que “queremos ser referencia y ejemplo de espacios más amables y enseñar como dar sombras, gradas...".

La Llotja espera a unos 1.100 profesionales. Destacará la presencia de delegaciones profesionales de Italia, Alemania e Irlanda. Repetirán las Converses Creuades en colaboración con el Club TRESC, que se trasladarán a L'Espai La Paraula, los Vermuts Recomana, las Nits FiraTàrrega y L'Escamot FiraTàrrega, así como el Club dels Mecenes y el apoyo de Foment Tàrrega.