Fallece a los 93 años el actor Manolo Zarzo

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El actor Manuel Zarzo, conocido artísticamente como Manolo Zarzo, ha fallecido esta pasada noche en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón a los 93 años, han informado fuentes de su familia. En mayo del año pasado, Zarzo fue sometido a una operación de corazón y le colocaron un marcapasos, han añadido las mismas fuentes, que han expresado el deseo de la familia de despedirle en la "más estricta intimidad" y sólo con los amigos más cercanos.

La Academia de Cine ha expresado sus condolencias por el fallecimiento de Zarzo través de sus redes sociales y ha definido al actor como "muy querido y admirado". La Unión de Actores y Actrices también han lamentado en su cuenta de X la muerte del actor: "Deja un amplio legado teatral y cinematográfico".

Manolo Zarzo nació el 26 de abril de 1932 en Madrid. Desde muy joven empezó en el mundo del espectáculo formando pareja con su hermana Josefa, dándose a conocer como 'Los hermanos Zarzo'. Sus inicios estuvieron marcados por festivales madrileños en los que ambos consiguieron gran aceptación, hasta que en 1948 empezaron a hacer giras con la compañía 'Los Chavalitos de España", donde actuaban, bailaban o recitaban. Tres años más tarde, Manolo Zarzo debutó en el cine como protagonista en la película 'Día tras día' bajo la dirección de Antonio del Amo.

A partir de 1959 empezaron a llegar sus primeros éxitos con películas como 'Los golfos' de Carlos Saura, a la que le siguieron en 1960 'La fiel Infantería', 'A las cinco de la tarde' y '¡Ahí va otro recluta!'. A lo largo de su larga carrera, con más de 100 películas, Zarzo ha trabajado con los grandes directores del cine español como Juan Antonio Bardem, Mariano Ozores, Mario Camus o José Luis Garci y ha compartido pantalla con con Fernando Rey, Paco Rabal, Pepe Isbert, José Luis López Vázquez o Alfredo Landa. 'Margarita se llama mi amor', 'Los guardiamarinas', 'Los golfos','La colmena', 'Los santos inocentes', 'Entre tinieblas', 'Luces de bohemia', 'El Lute, camina o revienta' y 'Tiovivo c 1950' son algunas de las películas en las que ha participado el intérprete madrileño.

En las décadas de los 80 y 90 participó en series de televisión de mucho éxito como 'Fortunata y Jacinta' (1980), 'Juncal' (1989), 'Callejón sin salida' (1990) y 'Alta tensión' (1993), 'Compañeros' (1998), 'El súper' (1996). En 1996, estrenó en el teatro Maravillas de Madrid la obra 'Ultima locura'. Volvió al teatro en 2001 para protagonizar 'Achipé, achipé', dirigida por Antonio Ozores.

Entre sus últimos trabajos figuran de nuevo varias series de ficción como 'Paraíso' (2000); 'La verdad de Laura' (2002) y 'Aquí no hay quien viva' (2003) o 'Servir y Proteger' (2017).

A nivel internacional, Zarzo también consiguió hacerse un nombre en las industrias italiana y francesa, participando en distintas coproducciones y llegando a trabajar con Ettore Escola, Monica Vitti y Marcello Mastroianni en 'El demonio de los celos'. Su profesión le llevó a viajar alrededor de todo el mundo, y llegó a hacer películas en Angola, Camboya o Vietnam. A lo largo de su extensa trayectoria ha sido galardonado en varias ocasiones, destacando el premio del CEC (Círculo de Escritores Cinematográficos) en 1956 o el del SNE (Sindicato Nacional del Espectáculo) en 1966 por el film 'Nuevo en esta plaza', un galardón que consiguió de nuevo en 1974 por 'Los nuevos españoles'. La Fundación AISGE le reconoció con el Premio Actúa en el 2015 a la excelencia interpretativa.

El último homenaje lo recibió el pasado mes de febrero de 2025, en los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos, donde recibió la Medalla de Honor. Zarzo recibió su galardón en el Palacio de la Prensa se Madrid entre lágrimas y se reivindicó como actor en activo: "Con este gran premio no me jubilo, yo sigo trabajando". Este "obrero de la interpretación", como se consideraba a sí mismo, demostró su versatilidad y talento como actor de reparto, según ha señalado la Academia de Cine. Manuel Zarzo vivió un romance juvenil con Lina Morgan, contrajo matrimonio en dos ocasiones y tenía cinco hijos.