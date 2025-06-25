Aragón presentará el viernes en el juzgado de Huesca la reclamación para la ejecución forzosa de la sentencia de Sijena

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El gobierno de Aragón presentará el viernes en el juzgado de Huesca la reclamación para pedir la ejecución forzosa de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) a entregar las pinturas murales del monasterio de Villanueva de Sijena. Así lo han indicado fuentes del ejecutivo aragonés, que también han precisado que el escrito se enviará de forma telemática al juzgado que es quien tiene que hacer cumplir la sentencia después de la ratificación de Supremo. El mismo viernes, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, comparecerá en el pleno de las Cortes y prevé referirse al asunto de Sijena en una de las preguntas que tiene. El jueves 26 de junio vence el plazo de 20 días que fijó el tribunal para dar cuenta de la sentencia y entregar los murales.

Azcón ya advirtió que la sentencia se ejecutaría “a las buenas o a las malas” y que por eso pedirían de forma inmediata la ejecución forzosa de esta. Azcón también dijo que se sentían engañados por el Govern y el resto de patrones del MNAC después de la constitución de un grupo de trabajo para abordar el traslado de los murales, ya que considera que lo único que han acabado haciendo es informar al juzgado de que no pueden ejecutar la sentencia.