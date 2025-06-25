Un grupo de letrados advierte al MNAC y a Cultura que presentará una querella si devuelven los murales de Sijena

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La Associació d'Advocats d'Osona per la Defensa dels Drets Humans ha enviado un burofax al Patronato del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) y al Departamento de Cultura para advertirlos de las consecuencias penales que podría suponer someter las pinturas de Sijena a un retorno sin atender los avisos técnicos que lo desaconsejan. Los abogados están preocupados por los posibles daños o la destrucción que se podría causar a las pinturas y remiten al artículo 323 del Código Penal. A través de un comunicado, la asociación recuerda a las autoridades que tienen "el deber legal" proteger el patrimonio cultural. En caso de que se trasladen las obras, y si se comete delito contra el patrimonio, presentarán una querella criminal contra el museo y el departamento.