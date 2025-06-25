Un grupo de letrados advierte al MNAC y a Cultura que presentará una querella si devuelven los murales de Sijena
La Associació d'Advocats d'Osona per la Defensa dels Drets Humans ve un posible delito contra el patrimonio
La Associació d'Advocats d'Osona per la Defensa dels Drets Humans ha enviado un burofax al Patronato del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) y al Departamento de Cultura para advertirlos de las consecuencias penales que podría suponer someter las pinturas de Sijena a un retorno sin atender los avisos técnicos que lo desaconsejan. Los abogados están preocupados por los posibles daños o la destrucción que se podría causar a las pinturas y remiten al artículo 323 del Código Penal. A través de un comunicado, la asociación recuerda a las autoridades que tienen "el deber legal" proteger el patrimonio cultural. En caso de que se trasladen las obras, y si se comete delito contra el patrimonio, presentarán una querella criminal contra el museo y el departamento.