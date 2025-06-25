El Govern reitera la voluntad de cumplir la sentencia de las pinturas de Sijena

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La portavoz del Govern y consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha reiterado este miércoles la “voluntad” del ejecutivo de “cumplir todas las sentencias”, también la de las pinturas de Sijena que están conservadas en el MNAC. El Govern replica así a Aragón que el martes pedía de forma “inmediata” la ejecución forzosa de la sentencia y denunciaba que se les ha querido “engañar”, avisando de que las pinturas volverán las buenas o a las malas. Paneque, además, ha querido remarcar que el Govern “ha confiado en todo momento en el patronato del MNAC, que es quien va tomando las decisiones.” “Estamos comprometidos al cumplir la sentencia y acompañamos todas las decisiones del patronato”, ha dicho.

Además, ha querido poner en valor que actualmente los murales “se pueden disfrutar gracias a la tarea de conservación del MNAC” y que por eso confían en su patronato. De la misma manera, ha destacado que el “grupo de trabajo técnico” que se ha creado servirá para “situar el debate en el punto técnico, para ver cómo se puede hacer cumplir la sentencia.”