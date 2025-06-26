Un congreso analiza hoy los riesgos del traslado de las pinturas de Sijena

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Una jornada monográfica reunirá hoy en Barcelona a expertos en arte, conservación del patrimonio, legislación y comunicación para analizar y debatir sobre los probables riesgos irreparables que comportaría el traslado de las pinturas murales originarias de Sijena que se conservan y exhiben en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) y que se reclaman desde Aragón. Esta cita, organizada bajo el paraguas del Congrés de Cultura Catalana, se desarrollará en cuatro mesas redondas en la sede de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. El congreso contará con una amplia participación leridana, con los periodistas Anna Sàez (directora de SEGRE) y Francesc Canosa (director de la revista Horitzons), así como los historiadores del arte Imma Lorés (profesora de la Universitat de Lleida), Carmen Berlabé (exconservadora del Museu de Lleida), Albert Velasco –profesor también de la UdL y que el sábado anunció su dimisión como miembro del plenario del Museu de Lleida en protesta por la actitud de la Generalitat en este litigio– y Àngels Solé, exdirectora del Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat.

Por otro lado, el gobierno aragonés reclamará mañana de forma telemática en el juzgado de Huesca la ejecución forzosa de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al MNAC a retornar los frescos pictóricos. Hoy jueves se cumplirá el plazo de 20 días hábiles que fijó el tribunal para entregar las pinturas. Por su parte, la portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, reiteró ayer que el Govern “cumplirá la sentencia”. “Acompañamiento, seguimiento y adhesión a lo que el propio patronato y el MNAC vaya decidiendo”, dijo Paneque. Asimismo, un grupo de letrados, la Associació d’Advocats d’Osona per la Defensa dels Drets Humans, envió un burofax al patronato del MNAC y al departamento de Cultura para advertirles de que en el caso de que se trasladen las pinturas, y si se comete delito contra el patrimonio, presentarán una querella criminal contra el museo y la conselleria.

Entretanto, el partido político Aragón Existe y el grupo parlamentario Aragón-Teruel Existe convocaron a ciudadanos, movimientos sociales y al resto de formaciones a una concentración a las puertas del MNAC, sin fecha concreta, para exigir el retorno de las pinturas.