El MNAC mantiene "la esperanza" que el juzgado valore "la incapacidad técnica" de ejecutar la sentencia de Sijena

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) mantiene "la esperanza" que el juzgado valore "la incapacidad técnica" de ejecutar la sentencia de los murales románicos del Monasterio de Villanueva de Sijena. El director del equipamiento, Pepe Serra, ha explicado que el museo presentó un primer escrito argumentando esta situación y que está preparando un escrito de oposición –que podrá enviar cuando reciba la petición de ejecución forzosa– en el cual se reitera la posición inicial con "nuevos informes y estudios" que subrayan la "imposibilidad" de ejecutar la sentencia sin "un riesgo muy grande de daños irreparables". "Tenemos la esperanza de que esta cuestión sea valorada y que se dé prioridad a la preservación", ha insistido.

Si bien Serra ha dejado claro que desconocen cuándo puede llegar esta ejecución forzosa, ha admitido que ya están trabajando en una respuesta "científicamente avalada" que demuestra que cumplir con la retirada y el traslado de las obras implica exponerlas a "grandes daños que no se podrán reparar". "Se llama de oposición, pero no se trata de oponerse a nada, sino que es el nombre técnico que tiene", ha detallado, "tampoco es una táctica dilatoria, ni una excusa, sino una realidad con respecto a la preservación de este bien patrimonial".

El director también ha lamentado que el museo se encuentra en una coyuntura muy compleja, ya que se encuentra "condenado" a ejecutar la sentencia y que no existe la posibilidad de que lo hagan los técnicos aragoneses. "No tienen la obligación, ni tampoco han manifestado la voluntad de hacerlo", ha relatado, "y es importante que quede claro porque mucha gente nos lo dice de buena fe y queremos que se entienda que la responsabilidad ha recaído en el museo, que está advirtiendo que hacerlo supone un riesgo muy grande".

En este sentido, Serra ha aprovechado para dejar claro que se trata de un tema muy importante que va acompañado de una gran responsabilidad. Por eso, ha afirmado que la gente que se pronuncia al respecto –refiriéndose a los técnicos y a la comunidad científica– lo tiene que hacer desde una posición muy formal. "Opinar es muy fácil, pero los que lo hacen tienen que hacerse responsables y defender su posición técnicamente, como lo hacemos nosotros", ha añadido.

Conservación y dudas sobre la nueva ubicación

Serra –que ha profundizado en la posición del museo y también diferentes aspectos de las pinturas murales en un encuentro con la prensa– ha recordado que el caso que los ocupa desde hace años presenta una gran "complejidad", dejando claro que es "atípico" y que la postura del MNAC siempre ha ido ligada a criterios técnicos. "Desde el principio del litigio siempre se ha dicho que cumplir la sentencia implica someter las obras a un gran riesgo de daños irreparables", ha subrayado.

De hecho, ha señalado que las piezas en cuestión son "vestigios materiales" de una obra que se calcinó y que, precisamente por este motivo son "artefactos muy frágiles". "Es un caso absolutamente singular, sensible al movimiento y con un enorme potencial de reactividad química", ha dicho. De hecho, el director ha recordado que uno de los informes ha estudiado esta última particularidad, la cual podría favorecer la formación de cristales.

"En restauración moderna no se trabaja sobre lo que se puede o no se puede, sino en pronósticos de riesgo, decisiones sobre un bien que se tiene que proteger, así como las decisiones se tienen que tomar," ha afirmado el director, "en este caso hacerlo implica asumir un riesgo de daños muy grandes". Finalmente, Serra ha dejado claro que otra de las prioridades es garantizar el futuro para que sea un "legado" para las generaciones posteriores.

"No se puede hacer un proyecto de retirada sin saber cómo se ubicará en el nuevo lugar", por eso se ha mostrado preocupado al no tener bastante información del lugar de destino. "En estos momentos no tenemos constancia, conocimiento ni acreditación de las condiciones de esta sala capitular ni sus características físicas", ha apuntado, "y eso es necesario en la hipótesis de generar un proyecto técnico".

Sin injerencias políticas

Preguntado por si había recibido alguna injerencia política, Serra lo ha negado rotundamente, afirmando que en todo momento su plan "técnico y artístico" se ha visto "completamente refrendado". "El museo tiene una gobernanza compleja, con tres administraciones públicas, con personas de reconocido prestigio y, por lo tanto, el trayecto para conseguir un éxito que ha sido un acuerdo de patronato unánime, y un escrito a la jueza con todos estos puntos recogidos es un trayecto de negociación compleja, pero no se puede confundir con una injerencia", ha dicho.

También ha dejado claro que no se ha planteado ninguna dimisión, la cual cree que no "tendría sentido". De hecho, Serra ha explicado que se siente "muy apoyado" y que no sería su "estilo" abandonar el barco en un momento como este. "Hay que estar aquí, se tiene que hacer lo que se tenga que hacer y defender el museo hasta el final", ha concluido.