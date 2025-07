Antonieta Jarne Mòdol, doctora en historia y autora de 'pioneres i singulars': «Si hubiesen sido hombres, se habría hablado antes de ellas»

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

¿De dónde nació la idea de escribir un libro como ‘Pioneres i singulars’?

El género es uno de los campos de la historia que más me interesan y a lo largo de mi trayectoria he ido recopilando biografías de mujeres. Tuve la idea de crear una especie de enciclopedia que reuniera sus perfiles y vivencias, por orden alfabético, algo que hasta ahora no se había hecho en Catalunya.

¿A quién podemos encontrar?

A mujeres que vivieron entre los siglos XIX y XX, la gran mayoría desconocidas, y que han sido pioneras en diferentes ámbitos: economía, medicina, cultura, sociedad, deporte, ... Son perfiles con trayectorias singulares, como por ejemplo, Zoe Rosinach (la primera doctora en Farmacia del Estado), Araceli Segarra (la primera mujer del Estado en completar el Everest) o Maria Tersa (la última locutora de radio de la Catalunya Republicana).

¿Cómo se documenta la vida de mujeres que han sido invisibilizadas?

Es como un trabajo de hormiguita, una carrera de fondo, podríamos decir. El libro es el resultado de unas dos décadas de investigación. A veces, mientras indagaba sobre otros temas, me encontraba con el nombre de una mujer que no conocía y empezaba a tirar de los hilos para saber más, a través de hemerotecas, ejemplares de prensa de la época, archivos, bibliografías e incluso memoria oral.

600 vidas son muchas.

Y seguramente habrán sido muchas más.

¿Por qué la inmensa mayoría son desconocidas?

No podemos olvidar de dónde venimos: de un androcentrismo persistente. La mirada patriarcal ha dominado durante siglos y en el relato histórico que se ha transmitido, el hombre ha sido sistemáticamente el protagonista. Este modelo de interpretación ha comenzado a cambiar en los últimos 20 años. La historia necesita democratizarse y tenemos que continuar corrigiéndolo.

Si estas mujeres hubiesen sido hombres, ¿se habría hablado antes de ellas?

¡Por supuesto! Por ejemplo, el negocio de Plusfresc comenzó a principios del siglo XX como una pequeña tienda de la mano de un matrimonio emprendedor. Sin embargo, en toda la documentación solo aparece el nombre del marido. La mujer, Carme Solanes, siempre quedó en segundo plano. En mi libro, la hago aparecer.

Su legado se ha invisibilizado por cuestiones de género, pero también por el centralismo.

Ponent siempre ha jugado un rol muy periférico en la historia y eso ha favorecido su desconocimiento.

¿Su libro quiere cambiar eso?

Quería dar visibilidad a estas mujeres y lograr que Ponent tuviese presencia. Como sociedad, necesitamos contar con referentes. Hoy en día vivimos en una realidad fragmentada, con contextos diversos y desconectados entre sí. Establecer vínculos con el pasado y buscar líneas de continuidad nos puede ayudar a reconectar. Es un libro académico y, a su vez, divulgativo, lo puede leer todo el mundo.

¿Hace falta más investigación al respecto?

Sí, esto no se acaba nunca. No me planteé el libro como una llegada, sino como un punto de partida. Quien quiera continuar picando piedra, puede hacerlo.

De todo su libro, ¿a quién destacaría?

Hay un testimonio al que guardo un cariño muy especial y destaca con respecto a las demás mujeres porque su caso es muy singular. Tanto, que incluso llegamos a debatir si la incluíamos o no. Su nombre es Hortènsia Cortina Vidal y nunca llegó a cumplir el año de vida. Nació en Francia, después de que su madre se exiliara por la Guerra Civil, pero las condiciones en las que vivían eran absolutamente precarias y acabó muriendo pronto. Junto con la historiadora Noemí Riudor, encontramos la documentación que certificaba que la pequeña había muerto el día antes de cumplir un año. La historia de Hortènsia es la historia de muchos bebés que, como ella, quedaron en el olvido.