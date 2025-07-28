ECOMUSEU DE LES VALLS D'ÀNEU
Els salers pirinencs de fusta, testimoni viu de la memòria artesana
L’Ecomuseu de les Valls d’Àneu reivindica el valor dels saliners de fusta com a símbol d’identitat i continuïtat cultural
Els salers o saliners de fusta són peces molt representatives de l’art pirinenc. Se situaven prop de la xemeneia i servien per guardar-hi sal o sagí, indispensables per a la cuina diària. Els dos exemplars que es mostren a les fotografies, un del segle XIX o principis del XX, i un altre elaborat recentment per l’artesà Jaume Elies de Llimiana, estableixen un diàleg entre passat i present, i evidencien la continuïtat del treball de la fusta (fustejar), que ens permet veure peces tan emblemàtiques com aquesta. Fins i tot els motius decoratius, com la roseta sexifòlia que hi apareix en aquest cas, es perpetuen al llarg del temps, reforçant el vincle entre funcionalitat, simbolisme i identitat.
El treball de la fusta ha estat present en l’àmbit domèstic, agrícola i artesanal del territori pirinenc. Amb aquesta proposta, l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu no només vol preservar la memòria dels oficis artesans, sinó també donar suport a la seva renovació i actualització. L’aposta per peces com aquest saler de nova creació s’inscriu dins d’una línia d’acció més àmplia, centrada en la recuperació i dinamització de l’artesania local. Així, fustejar esdevé, avui, una pràctica viva, capaç de connectar memòria, creativitat i identitat.