La autora de Navès Esther Miralles gana el Concurs de Microrelats de la Vall Fosca

Esther Miralles Henares, con "Riu avall", ha sido la ganadora del primer premio del noveno Concurs de Microrelats de la Vall Fosca, organizado por el Museo Hidroeléctrico de Capdella y dotado con 600 euros. El relato, en primera persona, explica la decisión de una nieta de cumplir la última voluntad de su abuela: no ser enterrada al lado de su marido, sino verter sus cenizas en el mar. Así, el río Flamisell se convierte en el camino simbólico de esta transformación a lo largo de un relato que mezcla emoción, naturaleza y trascendencia, según ha destacado la organización del certamen. Miralles es de Navès (Solsonès).

Por su parte, el barcelonés Xavier Valls Torné se ha llevado el segundo premio, de 400 euros, con "Paga la casa", relato ambientado en un bar del campamento industrial de la Central de Capdella. Finalmente, el tercer premio, dotado con 300 euros, ha sido para "Cendrs", de Pau Brunet Travé, de Sant Fruitós del Bages.

El jurado de esta edición estaba formado por Pep Coll, Ferran Rella, Ramon Sistac, Meritxell Nus y Joana Franch