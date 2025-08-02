Kentridge se va de Lleida: Cierra la muestra del artista tras recibir 5.200 visitantes

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La exposición de la Fundació Sorigué de Lleida dedicada al artista William Kentridge cerró el pasado domingo después de 9 meses abierta al público y tras recibir 5.200 visitantes. El propio Kentridge visitó Lleida en octubre para inaugurar la muestra de las 27 obras que formaron la exposición, entre ellas estaba el conjunto de las emblemáticas 7 Fragments fot Georges Méliès, Journey to the Moon y Day for Night. La muestra exploró el enfoque experimental de este artista sudafricano invitando al espectador, desde una mirada crítica, a un diálogo profundo sobre temas universales. El artista es reconocido internacionalmente por sus dibujos, pinturas, grabados, collages, esculturas y fotografías, pero también por sus incursiones en el teatro, la ópera y la música. En el año 2017 el artista fue distinguido con el Premio Princesa de Asturias de las Artes. Sorigué dispone de una de las colecciones privadas más importantes del artista en todo el mundo y por primera vez reunió el conjunto de obras que pertenecía a esta colección. En Planta de Balaguer Sorigué tiene otra creación audiovisual del artista la pieza More Sweetly Play the Dance.