Trump asegura que los submarinos nucleares están "más cerca de Rusia"

Publicado por REDACCIÓN Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aclarado que los submarinos nucleares desplegados por el país norteamericano como respuesta a las declaraciones del expresidente ruso Dimitri Medvedev están ahora "más cerca de Rusia".

El mandatario anunció este viernes que dos submarinos serían movilizados en las "regiones correspondientes" --sin especificar la ubicación concreta-- tras las palabras "insensatas" e "incendiarias" de Medvedev, en las que aseguró que cada "ultimátum" de Trump es "una amenaza y un paso hacia la guerra".

En este sentido, el inquilino de la Casa Blanca ha sostenido que deben ser "cuidadosos" ante estas afirmaciones, ya que suponen "la amenaza definitiva", debido a la posibilidad de un ataque nuclear, y ha confirmado que estas naves están situadas "más cerca de Rusia", en declaraciones recogidas en una entrevista en el canal de televisión Newsmax.

Asimismo, ha asegurado que en caso de no alcanzar un alto el fuego ante del próximo 8 de agosto --fecha que Trump ha puesto como límite al presidente ruso, Vladimir Putin, tras rebajar de 50 días a 10 el margen para conseguir un acuerdo--, Estados Unidos impondrá nuevas sanciones a Rusia.

"Impondremos sanciones, y él (Putin) es bastante bueno con las sanciones. Sabe cómo evitarlas", ha mantenido el presidente estadounidense.

Ucrania ha sufrido en los últimos días varios ataques contra su territorio entre ellos un ataque aéreo ruso a gran escala contra la capital, Kiev, perpetrado en la noche del 30 al 31 de julio en el que perdieron la vida 31 personas y otras 159 resultaron heridas.

"He hablado mucho con Putin y creo que tuvimos una gran conversación. Después vuelvo a casa y veo que lanzaron una bomba en Kiev y que en varias ciudades hay muertos. Y digo: 'Acabo de tener una gran conversación con él y parecía que íbamos a...'. Pensé que lo teníamos todo resuelto tres veces, y quizá él quiera intentar llevárselo todo. Creo que le va a ser muy difícil", ha declarado el líder norteamericano respecto a las negociaciones con Putin.