Concurso de pintura rápida en Sant Guim con 28 participantes

Sant Guim de Freixenet, en el el marco de la Festa Major, acogió el fin de semana la edición número 23 de su concurso de pintura rápida, que contó con la participación de 28 pintores. El certamen es muy popular entre el sector porque reparte importantes premios en metálico. Concretamente, un total de cinco con un importe total de 2.180 euros, distribuidos en galardones van de los 300 hasta 600 euros y que son patrocinados por empresas locales y el propio ayuntamiento.

El ganador de esta edición fue Josep Plaja, de Esclanyà, núcleo de Begur (Girona), con un óleo de la Rabassa. En segunda posición quedó Joan Josep Català, de Alpicat, con un óleo de los restos del antiguo castillo de Sant Guim de la Rabassa y completó el podio Lluís Puiggròs, con una panorámica de la Tallada.

El resto de participantes que recibieron premio fueron Mercè Humedas, de Lleida, por una panorámica de Sant Guim con el tren, y Julio García Iglesias por una panorámica de la entrada de la localidad.