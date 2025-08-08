El festival Minúscul arranca con fuerza en Mollerussa

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El festival Minúscul de Mollerussa inició ayer su cuarta edición consolidándose como una propuesta de pequeño formato que combina cercanía, calidad artística y compromiso con la escena musical independiente. La jornada inaugural contó con el cantautor Joan Masdéu y reunió a cerca de un centenar de personas en Cal Jaques. Masdéu, que celebra sus 15 años de trayectoria en solitario tras su etapa al frente del grupo Whiskyn’s, presentó su nuevo EP La Bonaventura, una recopilación de canciones significativas de su carrera junto con temas inéditos. Su actuación se enmarca dentro de una gira en la que alterna formatos acústicos e íntimos con propuestas en trío o banda eléctrica, adaptándose a cada espacio y contexto.

El promotor del festival, Jordi Bonilla, destacó la evolución artística del evento: “Apostamos por carteles cada vez más ambiciosos, y este año contamos con nombres como Maren, que ha actuado en el Sonorama, uno de los festivales indie más destacados del panorama estatal”. Eduard Gener y Dan Peralbo también participarán en este ciclo. No obstante, la organización tuvo que hacer frente a un imprevisto: el número limitado de sillas facilitadas por el ayuntamiento obligó a buscar soluciones de última hora, como la cesión de bancos por parte del cau local.