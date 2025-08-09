Hallan un granero en el castillo de Sant Gervàs

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Una nueva campaña de excavación arqueológica en el Castelló Sobirà de Sant Gervàs, en Gavet de la Conca, ha localizado los restos de un granero que estaría destinado a almacenar el excedente de cereales que se producía junto al castillo. El codirector de la excavación, Jordi Vallverdú, lo describió como “un hallazgo significativo” porque permite saber más acerca de la organización interna del castillo y cómo era la economía de este lugar. Gracias a los materiales ya recuperados, todo apunta a que la utilización del monumento se prolonga hasta los siglos XIV y XV (correspondientes a baja edad media). Vallverdú también explicó que han encontrado indicios de la existencia de dos cisternas para almacenar agua.

Esta actuación se enmarca dentro del proyecto de investigación De ipsos kastellos, desarrollado por el Laboratori d’Arqueologia Medieval de la Universitat de Barcelona. Paralelamente, se han hallado fragmentos de cerámica que, si bien están muy fragmentados, ayudarán a los arqueólogos a conocer las últimas fases de utilización de la conjunto fortificado y su abandono. Está previsto que, a medida que avancen en la excavación en el castillo y del núcleo de población a sus pies, se entenderá mejor cómo funcionaba, señaló el codirector de la excavación.