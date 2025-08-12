FiraTàrrega, también para los más pequeños

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

FiraTàrrega reafirmará en la próxima edición, del 11 al 14 de septiembre, su voluntad de ser un espacio de encuentro intergeneracional con una programación pensada para todas las edades. Una de las propuestas más destacadas para compartir en familia serán los Pack Duo: combinaciones de espectáculos breves (circo, danza, humor, poesía visual...), que podrán verse en una sola sesión –de una hora en total, aproximadamente–, en las piscinas municipales de Tàrrega. Más allá de estos packs, la programación familiar incluirá desde espectáculos divertidos de calle como Artilusio, de Markeliñe, o Banaba Flup, de Streetfools; a propuestas de circo como Runners, de Hippana.Maleta, y Tenet, de Eunoia Kolektiva; pasando por propuestas minimalistas con las manos de Nico Baixas (One Hand Show) o de nuevos lenguajes e imaginarios, con las historias tiernas de Monstre rosa, de Zum Zum Teatre; creaciones con mensaje como Gota, de Txema Muñoz; la poesía visual de Rizoma, de Coraçâo nas Mâos; y creaciones más singulares, como los excéntricos firaires de la carrera de camellos Camelvà, de Campi Qui Pugui.