Un viaje musical a Francia

La Coral Shalom de Lleida participó por primera vez en el singular festival internacional Choralies, que reúne cada tres años en la localidad francesa de Vaison-la-Romaine, en la Provenza, cerca de Avignon, a miles de cantaires, directores corales, instrumentistas y espectadores. Casi una veintena de los más mayores de la sección infantil de la coral (de 11 a 18 años) –que dirigen Eva Bugarín, Irene Llobera y Marta Farreny– disfrutaron del 30 de julio al 8 de agosto de este gran encuentro coral, que reúne a formaciones de todo el mundo y de todas las edades. Organizado por la asociación local À Coeur Joie, el festival Choralies congregó a más de 14.000 personas entre participantes y público amante del canto coral. Durante diez días, se llevaron a cabo talleres musicales y corales por las mañanas; recitales por las tardes repartidos por diferentes espacios de esta localidad a los pies del Mont Ventoux; y canto en común cada noche en el Théâtre Antique de origen romano, con 4.000 voces al unísono. Los jóvenes aprovecharon para descubrir el rico patrimonio arqueológico romano de la ciudad. “Experiencias como esta contribuyen a reforzar y crecer en valores, fomentan la convivencia y enriquecen la formación musical”, señaló Bugarín.