Almodóvar finaliza el rodaje del film ‘Amarga Navidad’

Pedro Almodóvar ha finalizado esta semana el rodaje de la que será su vigésimo cuarta película, Amarga Navidad, y lo celebró repartiendo flores entre sus actores y actrices principales, entre los que se encuentran Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez Gijón y Victoria Luengo, según un vídeo promocional difundido ayer por la productora El Deseo.

El rodaje, que comenzó a principios de junio, se desarrolló entre Madrid y Lanzarote y finalizó el pasado martes en la isla canaria, según puede verse en la claqueta que sostiene el director manchego en las imágenes. En medio del paisaje volcánico de la isla, donde Almodóvar ya rodó otra de sus películas, Los abrazos rotos (2008), un miembro del equipo anuncia que Bárbara Lennie y Milena Smit han terminado la película y a continuación el director les hace entrega de un ramo de flores a cada una. El ritual se repite en otras escenas de este vídeomontaje. Carmen Machi recibe flores en lo que podría ser el pasillo de un hospital, con Gloria Muñoz postrada en una cama. En interiores aparecen también Rossy de Palma y Patrick Criado, recogiendo agradecidos sus ramos. Mientras, Aitana Sánchez Gijón finaliza su parte en una céntrica calle madrileña; Sbaraglia, junto a Quim Gutiérrez, en los exteriores de El Matadero de Madrid; y Victoria Luengo en un jardín con luz nocturna. Está previsto que la película llegue a las salas de cine en 2026. La trama gira en torno a Elsa (Bárbara Lennie), una directora de publicidad cuya madre muere durante un largo puente del mes de diciembre y que encuentra refugio en el trabajo, aunque es más bien una huida hacia adelante. Trabaja sin parar y, sin darse cuenta, no se concede el tiempo necesario para guardar el duelo por la ausencia materna. Hasta que una crisis de pánico la obliga a imponerse un descanso y decide viajar a Lanzarote junto a una amiga.

En Amarga Navidad, Almodóvar vuelve al castellano tras haber rodado en inglés La habitación de al lado, con Julianne Moore y Tilda Swinton.