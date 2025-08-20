Gala de premios literarios en la Nit Poètica de Juneda

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Teatre Foment de Juneda tenía previsto acoger anoche la Nit Poètica de los premios literarios de poesía que impulsan el ayuntamiento de esta localidad de Les Garrigues y la editorial Fonoll. Horas antes, los ganadores del Joan Duch, el Carles Hac Mor y el Ester Xargay –que se fallaron el pasado mes de junio– ya se pasearon por las calles de Juneda (en la foto). La poeta vallesana Maria Garcia Garau (Sant Pere de Vilamajor, 1995) lucía el poemario Entreforc, editado por Fonoll, con el que se llevó el 26 Joan Duch para menores de 35 años, dotado con 2.000 euros. En esta obra, la autora explora el paisaje mallorquín como materia poética, emocional y política. Por su parte, el poeta y filólogo valenciano Josep Vicent Cabrera (El Verger, 1976) exhibía la obra con la que ganó el 9º Carles Hac Mor de plaquettes de ‘escritura subversiva’, dotado con 500 euros y publicación en Fonoll. La obra, que se titula 2076 2076 2076, combina verso, prosa y manipulación tipográfica. Finalmente, la poeta y performer Gisela Arimany (Les Planes d’Hostoles, 1983) y el poeta barcelonés David Caño (1980) ganaron la primera edición del Ester Xargay de videopoesía, dotado también con 500 euros, con el experimento literario y audiovisual Pruenca. Durante la velada estaba prevista la actuación del cantautor valenciano Borja Penalba.