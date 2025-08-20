La sala Guiu de La Seu d’Urgell, 75 años de referente social

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La sala de fiestas Guiu de La Seu d’Urgell celebra a lo largo de este año su 75 aniversario, con una trayectoria que ha situado a este equipamiento cultural –que incluye dos salas de cine– como un referente en el Pirineo, con una importante función de “cohesión social”, como destaca Montse Guiu, una de sus propietarias. Ahora, tanto ella como su hermana, Irene, buscan traspasar este espacio por jubilación tras cuarenta años al frente y, por ello –como informó SEGRE el pasado febrero– están en negociaciones con el ayuntamiento de la capital del Alt Urgell con la voluntad de asegurar la continuidad de la actividad. “Es muy importante que este espacio no desaparezca”, afirma Guiu, remarcando que “es un lugar emblemático de cultura y de ocio, sobre todo en poblaciones de montaña en las que la comunicación y el encuentro ha sido siempre un poco más difícil”. “Tenemos un público importante que viene a la sala con regularidad y que es su lugar de ocio, cultura y diversión”, asegura Montse Guiu, que añade que el consistorio “es sensible” a la continuidad de esta actividad. Sobre la trayectoria histórica de la sala, Guiu recuerda la visita de figuras como Antonio Machín, Salomé o Mary Santpere, y orquestas como la Platería o La Maravella.