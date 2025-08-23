Dos jóvenes violonchelistas leridanos, profetas en su tierra

El Centre Cultural Sant Joan de Térmens acogerá hoy a las 20.30 horas un concierto que desde hace unos años se ha convertido prácticamente en una 'tradición' veraniega en esta localidad de la Noguera. Se trata de la actuación del violonchelista local Lluc Pascual (1998) que, a pesar de que sus estudios musicales le han llevado desde los 18 años a afincarse en Países Bajos y el año pasado en Barcelona, no se olvida nunca de sus raíces familiares en Térmens. Además, también le acompaña en el concierto una violonchelista de Lleida, Laia Terré (1998), amiga y compañera de profesión, afincada también en el extranjero, desde hace un año en Basilea, Suiza.

Lluc Pascual comenzó sus estudios musicales de violonchelo en la Escola Municipal de Balaguer, antes de pasar por el Conservatori de Cervera. A los 18 años amplió sus conocimientos de este instrumento en el Conservatorio de Maastricht, en Países Bajos, donde vivió hasta 2024, cuando consiguió una plaza temporal en la Orquestra Simfònica de Barcelona (OBC). Por su parte, Laia Terré estudió en el Conservatori de Lleida, antes de ampliar sus estudios musicales también en Países Bajos, en la ciudad de Utrecht, en la que vivió durante cuatro años. Desde entonces ha ‘peregrinado’ por Europa: Ginebra, Ámsterdam y ahora Basilea, tanto complementando estudios como por ofertas laborales.

Eso sí, ambos ‘cumplen’ con esta visita de verano a Térmens, “donde nos sentimos muy a gusto, llenando de público cada año el Centre Cultural Sant Joan”, comentó ayer Lluc Pascual, poco antes del ensayo previo al concierto de hoy. Será con un repertorio siempre exigente, con piezas de Offenbach, Boccherini y Bach. Lluc Pascual fue galardonado en una de las ediciones del Premio BBVA al Talento Individual y también en el concurso internacional Pau Casals. Por su parte, Laia Terré combina su pasión por el chelo clásico –colaborando con la Sinfónica de Amberes y la Filarmónica de Rotterdam– con el barroco, a las órdenes de Jordi Savall en su proyecto Le Concert des Nations.