Lluís Caelles Garreta

LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA

La gente conoce su faceta de periodista, pero no todo el mundo sabe que también tiene una vena musical. ¿Cómo empezó a tocar la batería?

Recuerdo que la percusión ya me gustaba desde que era muy joven. Cuando vivía en el Pallars, estudiaba piano, pero me saltaba las clases para aprender a tocar la batería. Luego, ya de mayor, me mudé a Barcelona por mis estudios y estuve veinte años sin tocarla. Finalmente, pude retomar el instrumento.

¿Cómo surgió la banda, Brokens?

Yo lo describo como un encuentro de amigos que se fue de madre... Hace ya unos 15 años, con unas amistades de Terrassa, nos ofrecimos para acompañar musicalmente a una coral. Al cabo de los años, el grupo de cantaires se disolvió, pero nosotros quisimos mantener el proyecto. Desde entonces, nos reunimos cada lunes a última hora de la tarde para ensayar, aunque debo remarcar que ¡no somos profesionales! [risas].

Usted ha cubierto numerosos conflictos internacionales. ¿La música le acompaña?

La música es una vía de escape, independientemente del trabajo que tengas. Para mí, los ensayos ya son terapéuticos, pero los bolos ayudan a motivarnos. El de la semana que viene será nuestro primer concierto en Ponent, cosa que para mí es un plus.

¿Cuál recuerda con más afecto?

El año pasado hicimos un concierto en la sala Luz de Gas de Barcelona para ayudar a reconstruir un hotel-refugio en Kharkiv, Ucrania, que había quedado devastado por bombas rusas.

Cita en el Castell del Remei

El Castell del Remei y Los Emboirats, un grupo de veteranos periodistas leridanos afincados en Barcelona, organizan conjuntamente un aperitivo musical el domingo 7 de septiembre para dar la bienvenida al curso 2025-26. La cita, de entrada libre, comenzará a las 11.00 en la sala de catas de la enoteca con la presentación de la novela A boca de fosc, del periodista y escritor Juan Cal. A las 12.00, en la terraza, dará inicio la actuación de la banda de versiones Brokens, con Lluís Caelles.