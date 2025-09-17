La coproducción catalana 'Sirât' representará a España en los Oscars

Publicado por agències Creado: Actualizado:

La coproducción catalana 'Sirât' será la candidata española a los Oscars. Espoleada por el Premio del Jurado del Festival de Cannes, el más prestigioso del mundo, los académicos han optado por el filme de Oliver Laxe para representar España en Hollywood. Se ha impuesto, así, a la última cinta de Carla Simón, 'Romería', y a la ópera prima de Eva Libertad, 'Sorda', las dos también con sello catalán.

La película de Laxe tendrá que superar ahora las dos fases selectivas de la Academia de las Artes y las Ciencias si quiere estar en la gala de Los Ángeles el 15 de marzo. 'Sirât' se marchó del certamen francés con el apoyo de Neon, una de las distribuidoras más influyentes del cine independiente americano, un hecho que ya la situó en buena posición de cara a los Oscars.

En caso de que consiguiera llegar a la gala, ‘Sirât’ seguiría los pasos de ‘Robot dreams’, la primera película catalana que contó con el sello de Neon y fue a la ceremonia del Oscars en el 2024. Precisamente, ha sido el director de este filme de animación, Pablo Berger, quien ha hecho el anuncio de este miércoles.