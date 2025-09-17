Dos ganadores en el concurso de jóvenes solistas de la Jove Orquestra de Ponent

Los ganadores, con el jurado, el gerente y el presidente de la JOP. - JOVE ORQUESTRA DE PONENT

La Jove Orquestra de Ponent (JOP) distinguió el pasado sábado a dos intérpretes 'ex-aequo' con el primer premio de la segunda edición del concurso de jóvenes solistas, que organiza este colectivo musical nacido en Lleida en 2011. Tras las actuaciones finales celebradas en el Auditori Enric Granados, el jurado eligió como ganadores a la violonchelista Sara Òdena, que interpretó el Concierto en Mi menor de Edward Elgar, y al pianista Ignasi Prunés, con el Concierto para piano núm. 1, Op. 23 de Chaikovski.

El tercer premio recayó en el clarinetista Biel Vouillamoz, que interpretó el Concierto para clarinete núm. 1, Op. 73 de Carl Maria von Weber. También fueron finalistas el violista Eduard Moya y el violinista Xavi Òdena. El pianista Jordi Farran acompañó a los participantes en sus interpretaciones.

Los ganadores formarán parte del proyecto artístico de la JOP durante la primavera de 2026, colaborando con la orquesta en su gira de conciertos, que incluirá el Auditori Enric Granados y recitales en otros municipios del territorio.

El jurado estuvo integrado por Iolanda Dolcet, Josep Lluís Boix, Agustí López, Joan Sancho y el director titular de la JOP, Miquel Massana, que valoraron el talento y la pasión de la nueva generación de músicos.