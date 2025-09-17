Recta final del ‘lífting’ al claustro de la Seu Vella de Lleida

Ya solo queda un andamio en el claustro de la Seu Vella, en la galería de la Porta dels Apòstols.Amado Forrolla

Recta final en los trabajos de rehabilitación de las dos cubiertas del claustro de la Seu Vella, que comenzaron en mayo. El plazo de ejecución de los trabajos que tenía la empresa barcelonesa Urcotex era de seis meses y, de no surgir ningún imponderable de última hora, seguramente se cumplirán con precisión y las obras podrían quedar listas durante el mes que viene.

Así lo avanzó a SEGRE el director del consorcio del Turó de la Seu Vella, Joan Baigol, que señaló que “los trabajos en la parte superior de las cubiertas están prácticamente finalizados” y que quedan por ultimar diversas actuaciones en el interior.

Els treballs a la part superior de les cobertes ja estan pràcticament acabatsAmado Forrolla

De hecho, el jardín interior del claustro ya luce casi sin andamios, puesto que ya se han retirado los que ocupaban la galería contigua a la antigua Canonja y ya solo se mantiene uno en la de la Porta dels Apòstols. De esta forma, también se ha mejorado el acceso del público al edificio, desde la zona de entrada hasta la nave central del monumento, y los visitantes del principal equipamiento patrimonial de Lleida pueden pasear por buena parte del claustro, salvo la galería de la Portal dels Apòstols.

Baigol informó que el próximo día 30 ya está prevista la retirada de la grúa, como parte de las últimas actuaciones en la recta final de las obras. La restauración, una actuación que en realidad corresponde a la primera fase del proyecto (más de 650.000 euros financiados por el ministerio de Cultura), completan las obras previstas en este punto del monumento. Entre finales 2019 y el primer trimestre de 2021 ya se ejecutaron los trabajos de la 2ª fase, en las cubiertas de la galería contigua a la catedral y la del mirador sobre la ciudad.