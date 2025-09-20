El órgano de La Seu renace tras dos años de silencio

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Después de dos años de una minuciosa restauración, el órgano de la Catedral de Santa Maria de La Seu ha vuelto a llenar hoy de música el templo. Construido el año 1919 por Lope de Alberdi Rekalde, el organista Miquel González, profesor del Conservatori Professional i Municipal de Música de Lleida y organista de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona ofreció un concierto impecable en una Catedral llena de vecinos y autoridades locales y del Principado de Andorra. El órgano centenario, uno de los pocos instrumentos en los que se puede interpretar con propiedad el repertorio de los músicos románticos, fue bendecido previamente por Mons. Josep-Lluís Serrano, Bisbe d’Urgell y Copríncipe de Andorra, en un acto litúrgico acompañado de las notas musicales del nuevo órgano. El instrumento consta de 1.700 tubos y 24 registros y tiene la capacidad de imitar todos los instrumentos de una orquesta. Fue construido con las últimas innovaciones técnicas del momento, entre las que destaca la instalación de un motor eléctrico.

Las obras, que empezaron en abril del 2023, han incluido una limpieza integral del interior, la restauración de la maquinaria y la recuperación de la cónsola con materiales fieles a los originales.