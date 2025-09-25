Apoyo de la Diputación a la casa-museo de Pedrolo

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Tàrrega avanza en el proyecto para convertir en casa museo la vivienda familiar donde el escritor Manuel de Pedrolo pasó su infancia y juventud. El consistorio prevé aprobar antes de fin de año el proyecto ejecutivo para iniciar las obras lo antes posible. Tras una visita al edificio, el presidente de la Diputación de Lleida, Joan Talarn, expresó ayer el compromiso de la institución con la futura instalación cultural, destacando el valor de conservar y hacer visitable la casa donde Pedrolo vivió y formó su visión del país y del mundo. Talarn recordó que en Lleida también existe el Espai Pedrolo de Concabella donde “justamente desde la Diputación estamos trabajando en la catalogación del material”. La alcaldesa, Alba Pijuan, subrayó que se trata de un proyecto “estratégico y ambicioso” que requerirá de la complicidad de otras administraciones y que supondrá un activo cultural para Tàrrega, Lleida y Catalunya. También recordó que la casa conserva la biblioteca familiar del autor. El 12 de septiembre la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ya visitó el inmueble para estudiar vías de apoyo por parte de la Generalitat.