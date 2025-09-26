Jaume Clotet presenta en Lleida su nuevo thriller histórico

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El escritor y periodista barcelonés Jaume Clotet (1974) presentó ayer en la librería Caselles de Lleida La calavera de l’apòstol (Columna, en castellano en Destino), una novela repleta de enigmas religiosos, intrigas ocultas y revelaciones impactantes con la que el autor sigue la estela de La germandat de l’àngel caigut, que publicó a principios del año pasado. En el acto de presentación, Clotet estuvo acompañado por la directora de SEGRE, Anna Sàez.

Clotet explicó cómo aquella historia protagonizada por el monje benedictino de Montserrat Bernat Balaguer y la subinspectora de los Mossos Berta Bosch se ha convertido en una trilogía, que el autor culminará el año que viene, a las puertas de Sant Jordi, con la publicación del tercer libro de la serie, L’espasa del rei. En esta segunda novela, el autor mantiene dos hilos narrativos: completa la historia iniciada en la primera obra con Satanás capturado en Montserrat, mientras que abre una segunda trama sobre una conspiración en el seno de la Iglesia católica. Eso sí, Clotet asegura que La calavera de l’apòstol “puede leerse sin conocer el primer título”.