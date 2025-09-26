Presentan un documental que reúne 5 acciones artísticas en el Canal d’Urgell

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Aula Magna del Institut d'Estudis Ilerdencs fue ayer escenario de la proyección de Broll. Una terra oberta en Canal, una pieza audiovisual de Miquel Ardèvol y Eric de Gispert (Krik Krac Produccions) que recopila las 5 acciones artísticas del proyecto REG. Inundacions artístiques al Canal d’Urgell. En el marco de esta iniciativa impulsada por el IEI y comisariada por Pau Minguet, durante mayo y junio 7 artistas intervinieron en cinco puntos emblemáticos del canal, uno para cada comarca leridana por donde transcurre esta obra de ingeniería hidráulica. Participaron Paula Artés, Jaume Farreny, Olga Olivera-Tabeni, Marta Bisbal Torres y Antoni Abad, además de los productores y realizadores del documental. El objetivo del proyecto era reflexionar sobre el agua en Ponent, a través de la creación contemporánea y los elementos arquitectónicos y paisajistas. El documental sigue el curso del agua del canal y topa con una serie de personajes peculiares que desafían al espectador a verlo y a entenderlo, a la construcción y su entorno con otros ojos, aseguran desde el IEI.