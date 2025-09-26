AUDIOVISUAL
Presentan un documental que reúne 5 acciones artísticas en el Canal d’Urgell
El Aula Magna del Institut d'Estudis Ilerdencs fue ayer escenario de la proyección de Broll. Una terra oberta en Canal, una pieza audiovisual de Miquel Ardèvol y Eric de Gispert (Krik Krac Produccions) que recopila las 5 acciones artísticas del proyecto REG. Inundacions artístiques al Canal d’Urgell. En el marco de esta iniciativa impulsada por el IEI y comisariada por Pau Minguet, durante mayo y junio 7 artistas intervinieron en cinco puntos emblemáticos del canal, uno para cada comarca leridana por donde transcurre esta obra de ingeniería hidráulica. Participaron Paula Artés, Jaume Farreny, Olga Olivera-Tabeni, Marta Bisbal Torres y Antoni Abad, además de los productores y realizadores del documental. El objetivo del proyecto era reflexionar sobre el agua en Ponent, a través de la creación contemporánea y los elementos arquitectónicos y paisajistas. El documental sigue el curso del agua del canal y topa con una serie de personajes peculiares que desafían al espectador a verlo y a entenderlo, a la construcción y su entorno con otros ojos, aseguran desde el IEI.