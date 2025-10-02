Un paseo por los 200 años de historia de la Rambla Ferran de Lleida
Turismo del ayuntamiento impulsa nueva ruta guiada, con reserva previa
Lleida se prepara para ofrecer una nueva experiencia turística dedicada a la Rambla Ferran, una de las arterias más emblemáticas de la ciudad que cumple dos siglos de historia. A partir del sábado 4 de octubre, los leridanos y visitantes podrán participar en la ruta guiada Rambla de Ferran, 200 años de historia, una iniciativa impulsada por Lleida Turisme para reconectar a la ciudadanía con este espacio histórico que ha experimentado una importante transformación en los últimos años.
La visita, que tendrá un precio de 8€ por persona, pretende dar a conocer el rico legado patrimonial de esta zona que ha pasado de ser principalmente un lugar de paso a convertirse en un espacio más verde y accesible. Después de su reciente remodelación, la Rambla Ferran cuenta ahora con aceras de cinco metros, más espacio para peatones y un tráfico pacificado, elementos que han revitalizado completamente esta área urbana.
"Este recorrido permitirá a los participantes descubrir la evolución de la Rambla Ferran a través de los últimos 200 años, explorando su importancia como eje de comunicaciones y centro de actividades económicas, culturales y sociales", explican desde Lleida Turisme. La visita incluirá un valioso fondo de fotografías antiguas que muestran la relación entre los leridanos y este espacio urbano, así como edificios ya desaparecidos y otros elementos que forman parte de la memoria colectiva.
Calendario de visitas e información práctica
Las visitas guiadas se han programado para los meses de octubre (los sábados 4 y 18), noviembre (sábados 8 y 22) y diciembre (sábado 27). Todas empezarán a las 17h, con punto de salida en el Arc del Pont - Indíbil i Mandoni. Desde el ayuntamiento recuerdan que es imprescindible hacer reserva previa en la Oficina de Turismo, situada en la calle Major, 31; llamando al teléfono 973 700 319 o enviando un correo electrónico a infoturisme@paeria.cat.
Un nuevo polo de atracción cultural y turística
La nueva vida de la Rambla Ferran no se limita sólo a su transformación urbanística. La reciente ubicación del Morera, Museo de Arte Moderno y Contemporáneo, ha contribuido significativamente a convertir esta zona en un importante polo de atracción cultural. Esta combinación de intervenciones urbanísticas y culturales ha conseguido que la Rambla recupere su papel como espacio de conexión, desarrollo comercial y punto de encuentro social para los habitantes de Lleida y sus visitantes.