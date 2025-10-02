Un paseo por los 200 años de historia de la Rambla Ferran de Lleida

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Lleida se prepara para ofrecer una nueva experiencia turística dedicada a la Rambla Ferran, una de las arterias más emblemáticas de la ciudad que cumple dos siglos de historia. A partir del sábado 4 de octubre, los leridanos y visitantes podrán participar en la ruta guiada Rambla de Ferran, 200 años de historia, una iniciativa impulsada por Lleida Turisme para reconectar a la ciudadanía con este espacio histórico que ha experimentado una importante transformación en los últimos años.

La visita, que tendrá un precio de 8€ por persona, pretende dar a conocer el rico legado patrimonial de esta zona que ha pasado de ser principalmente un lugar de paso a convertirse en un espacio más verde y accesible. Después de su reciente remodelación, la Rambla Ferran cuenta ahora con aceras de cinco metros, más espacio para peatones y un tráfico pacificado, elementos que han revitalizado completamente esta área urbana.

Un tramo de la Rambla Ferran recientemente remodeladoSegre

"Este recorrido permitirá a los participantes descubrir la evolución de la Rambla Ferran a través de los últimos 200 años, explorando su importancia como eje de comunicaciones y centro de actividades económicas, culturales y sociales", explican desde Lleida Turisme. La visita incluirá un valioso fondo de fotografías antiguas que muestran la relación entre los leridanos y este espacio urbano, así como edificios ya desaparecidos y otros elementos que forman parte de la memoria colectiva.

Calendario de visitas e información práctica

Las visitas guiadas se han programado para los meses de octubre (los sábados 4 y 18), noviembre (sábados 8 y 22) y diciembre (sábado 27). Todas empezarán a las 17h, con punto de salida en el Arc del Pont - Indíbil i Mandoni. Desde el ayuntamiento recuerdan que es imprescindible hacer reserva previa en la Oficina de Turismo, situada en la calle Major, 31; llamando al teléfono 973 700 319 o enviando un correo electrónico a infoturisme@paeria.cat.

Un nuevo polo de atracción cultural y turística

La nueva vida de la Rambla Ferran no se limita sólo a su transformación urbanística. La reciente ubicación del Morera, Museo de Arte Moderno y Contemporáneo, ha contribuido significativamente a convertir esta zona en un importante polo de atracción cultural. Esta combinación de intervenciones urbanísticas y culturales ha conseguido que la Rambla recupere su papel como espacio de conexión, desarrollo comercial y punto de encuentro social para los habitantes de Lleida y sus visitantes.