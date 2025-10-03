Montgai se llena de ilusionismo este fin de semana con la 17.ª Feria de Magia

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Trucos de ilusionismo, varitas y sombreros vuelven a desplegarse a cielo abierto del 2 al 5 de octubre convocados por Montmàgic. Más de una sesentena de magos, 120 funciones y 15 escenarios son algunos de los datos de la 17.ª feria de Magia de Montgai, que tiene al frente magos del territorio catalán que triunfan por todo el mundo. Brilla con luz propia Txema Muñoz con un espectáculo que subirá el telón el sábado a las 20 h.

Otras figuras de renombre son Ramó y Alegría (encargados de inaugurar la feria el sábado a las 18 h) o Adrián Carratalá y Katerina, artífices de la clausura domingo a las 18 h, donde harán gala de creatividad. Son actuaciones estelares de una iniciativa que llenará el fin de semana las calles y plazas desde las diez hasta pasada medianoche.

Por la mañana, abrirá puertas el mercado mágico y los talleres infantiles, así como para los adultos a Lo Carreró. En paralelo, funcionará un mercado de productos artesanos y alimentarios con una veintena de expositores. Y como novedad, se instalará un globo aerostático donde se prevé que puedan subir un centenar de personas.