ERC denuncia que no ha empezado la restauración del Tossal de Moradilla

Vista actual de la torre de Moradilla, que se derrumbó en 2024Ajuntament de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El grupo de ERC denuncia una “parálisis total” del proyecto de restauración de la torre del Tossal de Moradilla, que el gobierno de la Paeria anunció hace cinco meses como “una actuación inminente. Los republicanos aseguran que desde entonces “no se ha hecho ningún paso visible ni se han iniciado las obras de consolidación de este elemento patrimonial del siglo XVIII, cada vez más degradado”. A principios de diciembre del año pasado trascendió el desplome de una de las paredes de esta construcción y el ayuntamiento afirmó el pasado mayo que la reconstruiría.

La portavoz del grupo, Jordina Freixanet, afirmó que “el gobierno socialista utiliza el patrimonio histórico como elemento propagandístico, pero sin ninguna voluntad real de actuar”. “Hace meses se hicieron fotos y promesas, pero hoy el resultado es el mismo: ninguna intervención, protección ni calendario.

Además, si no se inicia es posible que se pierda el dinero anunciado y consignado presupuestariamente”, advirtió. Denuncia que esa situación podría suponer un deterioro irreversible de esta construcción.