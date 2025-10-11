Joe Dante desvela que no quería hacer terror

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Joe Dante, el director de películas tan populares como Piraña (1978) o Gremlins (1984), desveló ayer en el Festival de Sitges que nunca había tenido la intención de rodar películas de terror, pero que estas suplantaron a los westerns. El cineasta estadounidense destacó que creció con los westerns y siempre le han gustado. “Después se convirtieron en películas de motos y más tarde de persecución de coches”, añadió. Dante, que mañana recibirá el Gran Premi Honorífic del festival, participó ayer en el Sitges Encounters, donde aseguró que “las películas de terror son populares en tiempos de turbulencias” y no obvió hablar del personaje de la jornada, Trump: “¿Por qué querrías dar un Premio Nobel a un hombre que tiene a enmascarados que secuestran a sus ciudadanos a plena luz del día en las calles sin ningún tipo de procedimiento?”.