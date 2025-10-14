Lo Pardal de Agramunt exhibe la ‘esencia’ de Guillem Viladot

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Lo Pardal de Agramunt — Fundació Privada Guillem Viladot inauguró el pasado fin de semana, coincidiendo con la celebración de la 36 edición de la Fira del Torró y las jornadas europeas de patrimonio, la exposición Tot tombant. Convoco en la que los participantes de la cuarta edición de la residencia creativa Lo Niu, Laura Albajar, Enric Marzà y Berta Esteve (con el nombre artístico de Unfunny Curator), muestran sus propuestas creadas a partir reinterpretar la obra de Guillem Viladot. La exposición, de la que el fin de semana se ofreció puertas abiertas, se puede visitar hasta finales de enero del 2026 y desde Lo Pardal estudian organizar una acción con los artistas. Laura Albajar ha centrado su obra en la descontextualización de objetos y el concepto de objeto encontrado con la paja como elemento central mientras que Unfunny Curator cuestiona el discurso críptico del arte contemporáneo y Enric Marzà explora el caligrama aplicando reglas de escritura restrictiva dialogando con el libro Els infants de Riella.