Un espectáculo natural para toda la familia: el Festival de Astronomía en el Montsec arranca su segundo fin de semana

El Festival de Astronomía del Parque Astronómico del Montsec encara su segundo fin de semana de actividades con el objetivo de acercar la ciencia al público a través de talleres, experimentos, visitas guiadas y conciertos bajo una espectacular capa de estrellas. Hoy tienen lugar tres sesiones de la experiencia nocturna especial El cielo del otoño (19.00, 21.00 y 22.00), mientras que en las 20.00 será el turno de la 3D Voyager.

Mañana se ofrecerá la experiencia Viaje a la Luna (11.00 y 16.00) y otra de diurna de observación solar (12.00 y 16.00). La primera está pensada para familias con niños, que podrán disfrutar del taller Apollo 11, a cargo de Universo Cuark. En las 18.00 se celebrará el taller de iniciación a la fotografía astronómica, dirigido por la Peña Fotográfica de Badalona, para el cual se requiere una cámara reflex y un trípode. La organización recomienda disponer de un disparador para cámara o un intervalometro.

Como acto paralelo, Joana Cebolla Trio ofrecerá un concierto a la Colegiata de Sant Pere d'Àger, en las 19.00. A la misma hora empezará una nueva ronda de experiencias nocturnas, con los mismos horarios que hoy. El domingo, en las 11.00, arrancará la experiencia Viaje por el sistema solar, y al mediodía se hará una nueva observación solar.