Los Vestits de Paper, pendientes de la Unesco

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La consellera de Cultura, Sònia Hernández, visitó ayer el Museu de Vestits de Paper de Mollerussa junto al alcalde Marc Solsona, en una jornada centrada en impulsar la candidatura del arte de coser papel como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco y en planificar la futura Biblioteca Comarcal Jaume Vila, que el ayuntamiento proyecta construir para sustituir el actual equipamiento y disponer así de un espacio más ámplio y moderno. El alcalde destacó que el arte de coser papel, que Mollerussa comparte con Amposta y Porto (Portugal), “es una expresión cultural única que combina artesanía, diseño, moda e historia”, y subrayó que el primer paso para lograr el reconocimiento de la Unesco es obtener la catalogación oficial dentro del patrimonio cultural catalán. La consellera Hernández valoró la singularidad de las piezas expuestas en el museo, que visitaba por primera vez. Aunque no adelantó una posición oficial sobre la candidatura, remarcó que “el departamento de Cultura ya está analizando el proyecto con los técnicos y la dirección general de Promoción Cultural”.

La jornada continuó en la biblioteca donde se abordó la necesidad de un nuevo equipamiento. “Queremos diseñar una biblioteca pensada para los próximos 20 años, moderna, sostenible y abierta a las nuevas formas de uso ciudadano”. Hernández garantizó que Cultura acompañará al consistorio para que pueda acceder a las próximas líneas de ayudas.

El jueves, la consellera visitó el proyecto Planta de la Fundació Sorigué, en Balaguer, y estaba previsto que ayer hiciera lo mismo en el Museu de Lleida.