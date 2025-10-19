Ciencia y música bajo un brillante manto de estrellas en el Montsec

Publicado por Sergi Caufapé Creado: Actualizado:

El Festival d’Astronomia del Parc Astronòmic del Montsec celebra su segundo fin de semana de actividades dentro de su undécima edición, y ayer ciencia y música se unieron con el concierto de Joana Cebolla Trio en la Col·legiata de Sant Pere d’Àger. Las sesiones del certamen comenzaron el viernes y, ayer por la mañana, se llevaron a cabo observaciones lunares y solares, además de un taller familiar sobre el Apolo 11, a cargo de Universo Cuark. También se realizó un taller de iniciación a la fotografía astronómica, dirigido por la Penya Fotogràfica de Badalona. Por la noche hubo tres sesiones especiales de El cel de la tardor y una proyección en 3D titulada Voyager. Para hoy hay programadas dos sesiones de Viatge pel sistema solar y una nueva observación del astro rey.

El Festival d’Astronomia está dedicado a Assumpció Català Poch, la primera profesora de astronomía a nivel estatal, concretamente en la Universitat de Barcelona, y la primera mujer en obtener un doctorado en Matemáticas. Además, da nombre al telescopio más grande del Parc Astronòmic del Montsec (PAM). Enseñar cómo funcionan las estrellas, los planetas y las galaxias es el objetivo del certamen organizado por el PAM, que también ha ofrecido este año el ciclo Música sota les estrelles, que concluirá el 15 de noviembre.