L'església de Sant Joan de Lleida rememora su historia

Que la iglesia de Sant Joan de Lleida original llegaba hasta la mitad de la plaza o que en un principio iba a tener dos grandes torres y una cúpula para emular a la de Notre Dame es algo que pocos leridanos saben pero ahora podrán conocer este y muchos otros datos curiosos del templo gracias a la exposición que ayer fue inaugurada para commemorar el 130 aniversario de la consagración de la basílica. La muestra, que recibe el nombre de Descobrim Sant Joan, está ubicada en el interior de la iglesia y ha sido organizada por la Unidad Pastoral El Carme-Sant Joan. La entrada es gratuita y se podrá visitar hasta el 14 de noviembre de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Además de carteles que detallan su historia, hay un vídeo que explica los orígenes del templo y una maqueta con el diseño que iba a tener en 1868 después de que el edificio original se demoliera. “Desafortunadamente, no se pudieron construir las torres ni la cúpula que se muestra en la maqueta porque la iglesia se quedó sin fondos”, explicó una de las organizadoras de la exposición, que añadió que Sant Joan “es una de las joyas arquitectónicas desconocidas de la ciudad”.

La inauguración de la exposición contó con la actuación de la Coral Shalom y se prevé que el próximo sábado se celebre una misa solemne para commemorar la consagración de la iglesia. Asimismo, el 7 de noviembre habrá un concierto de la orquesta de la Fundació Victoria de los Ángeles, y el viernes 14 a las 19.00 horas habrá una mesa redonda con los historiadores Albert Velasco, Esther Solé y Joan Ramon González para clausurar la exposición.